Polit-Hickhack auf dem Rücken der Häuslbauer

Vorwürfe gegen Bürgermeister

Der Grund dafür ist, dass der beschlossene Flächenwidmungsplan korrigiert werden muss. An sich kein Beinbruch. Laut SPÖ-Vizebürgermeisterin Tanja Illedits sei auch schon seit Langem bekannt, welche Korrekturen durchzuführen sind. Allerdings habe – so ihr Vorwurf – der ÖVP-Bürgermeister Bernd Strobl, der gleichzeitig Amtsleiter ist, bis jetzt nichts in diese Richtung unternommen. Auch bei der dringlichen Gemeinderatssitzung zu dem Thema – die wohlgemerkt diesen Sonntag um 7 Uhr früh stattfand – habe Strobl nicht die notwendigen Unterlagen vorbereitet gehabt, so Illedits. Die Sitzung endete ohne Ergebnis in Sachen Flächenwidmung.