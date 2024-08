Brand von Ex-Floriani auf Feuerwache selbst gelegt

Am Freitag gegen 5 Uhr mussten die Florianijünger der Unterländer Gemeinde zu einem Brand in den eigenen vier Wänden ausrücken. Ein Unbekannter war ins Gerätehaus eingebrochen, hatte Bargeld gestohlen und einen Brand gelegt. Lange konnte er sich über seine Beute aber nicht freuen. Denn schon am Samstagabend klickten in Hall die Handschellen für den 31-jährigen Einheimischen. Der legte ein Geständnis ab und sitzt nun in der Justizanstalt Innsbruck.