Bürgermeister kämpft sich zurück ins Leben!

Die Diagnose war ein Schock für Ehefrau Andrea sowie für die Kinder Chiara, Nikoletta und Fabio, aber auch für viele Wolfsberger: Stadtchef Hannes Primus leidet an einer seltenen Blutkrankheit. Nur eine Knochenmark-Transplantation kann ihm helfen. Nach Wochen voll Bangen und Hoffen und einem geglückten Eingriff in der Uni-Klinik Graz traf die „Kärntner Krone“ den Stadtchef zu Hause in seinem Refugium. Das Interview erfolgt im Garten. Und zwar mit Sicherheitsabstand, um eine Infektion zu vermeiden.