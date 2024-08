In diesen Bezirken fehlen die meisten Lehrer

Steyr ist die Stadt der Seligen. Zumindest, wenn es darum geht, dass in zwei Wochen genug Lehrer in den Klassen stehen. Denn in der Eisenstadt ist nur ein einziger Posten in Pflichtschulen unbesetzt – in der VS Ennsleite. Auch in den Bezirken Steyr-Land und Eferding schaut’s gut aus: Jeweils drei Stellen sind offen. In Freistadt, Gmunden und Rohrbach sind es vier Volks- oder Mittelschullehrer, die noch „abgehen“. Zweistellig ist die Vakanz nur in Wels-Land (zehn Stellen), Wels-Stadt (13), Linz-Land (18), Linz-Stadt (20) und – auffällig, als einziger Landbezirk – in Braunau mit ebenfalls 20 offenen Lehrerposten.