Tom Cruise muss für Uni-Kosten von Suri aufkommen

Suri will laut Insidern in die Fußstapfen ihrer Eltern treten und an der Carnegie Mellon Schauspiel sowie Tanz studieren. Das Teenie-Girl hat bereits in zwei Filmen ihrer Mutter – dem Drama „Rare Objects“ 2023 und der Romanze „Alone Together“ – mitgewirkt. Allerdings nicht vor der Kamera. Stattdessen singt sie zwei der Songs, die für die Filme geschrieben wurden.