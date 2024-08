Ein Abgang mit Knalleffekt

Das Leben ist stetige Veränderung. Auch bei dem Comedian aus Ludesch ist es Zeit für etwas Neues. „Zehn Jahre auf der Bühne sind ein guter Zeitpunkt, um einen Schlussstrich zu ziehen.“ Das wird sein Stammpublikum sehr bedauern, hat er sich doch mit seiner unvergleichlichen Bühnenpräsenz in die Herzen vieler Vorarlberger gespielt. „Du wirst sicher mit einem lauten Knall gehen“, prophezeite ihm jüngst ein Fan. Damit steigt natürlich auch der Druck für sein finales Kabarettprogramm „Anfängerglück“, eine Mischung aus Best-of und neuen Sequenzen. Gemeinsam haben alle Nummern, dass sie direkt aus dem Leben gegriffen sind, was Weinzerl auch so nahbar für sein Publikum macht. „Es sind witzige Begebenheiten aus dem Alltag, die ich entweder selbst oder Bekannte von mir erlebt haben.“ Geschrieben werden die Gags und Pointen ausnahmslos vom Ludescher selbst – auch wenn er die Umsetzung manchmal bis auf den letzten Drücker hinauszögert: „Ich kann mich nicht zum Lustigsein zwingen, aber manchmal sprudelt es regelrecht aus mir heraus.“