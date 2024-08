Lucas Auer greift nach Titel in der GT3-Rennserie

In der Gesamtwertung trennen den Tiroler und seinen deutschen Teamkollegen Maro Engel nur zwei Punkte von den Belgiern Dries Vanthoor/Charles Weerts vom Team WRT-BMW. Mit einem „guten Gefühl“ geht Auer auch an das kommende Wochenende in Magny-Cours heran. An die Meisterschaft will der 29-Jährige aber noch nicht denken.