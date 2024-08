Wunschmobil brachte kranken Opa zu Enkerl-Hochzeit

„Opa kam genau an, als ich aus dem Auto stieg und war der Erste, der mich im Brautkleid sah“, erinnert sich Lisa-Maria gerne an den 10. August, den Tag ihrer Hochzeit, zurück. Denn, dass ihr geliebter Opa Florian Kaiselgruber an diesem Tag gemeinsam mit der gesamten Familie feiern konnte, war alles andere als selbstverständlich.