Bregenzer visieren den zweiten Heimsieg an

Nach den ersten drei Runden ist SW Bregenz in Liga zwei noch ungeschlagen. Einen Heimsieg feierten die Landeshauptstädter bisher, auswärts spielten sie außerdem zweimal Unentschieden. „Wenn wir das die ganze Saison lang so machen, dass wir daheim gewinnen und auswärts einen Punkt holen, sind wir am Ende weit vorne“, lacht Trainer Regi van Acker, fügt dann aber ernster hinzu: „Der Start war in Ordnung. Was mir am Anfang wichtiger ist als die Punkte, ist die Art, wie wir sie holen. Man muss bedenken, dass bei uns sehr viel neu ist. Angefangen von den Trainern über die Betreuer bis zu den Spielern. Das muss erst greifen. Und da sehe ich jede Woche Fortschritte.“