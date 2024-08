Betroffener nach Unwettern: „Stehe vor dem Nichts“

Martin G. am Ende

„Ich stehe vor dem absoluten Nichts. Das Hochwasser hat mir alles genommen“, klagt Martin G. Er habe nur eine kleine Pension, sagt der 64-Jährige. Die wenigen finanziellen Reserven, die ihm zur Verfügung standen, hatte er vor acht Monaten in die Wohnung gesteckt. Dann kam die Flut – und riss alles mit. „Das Wasser strömte mit einer derartigen Wucht in die Zimmer im Erdgeschoß, dass es bis an die Decke gespritzt ist“, schildert G.