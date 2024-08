Mutter missbraucht, während Kinder Handy schauten

„Geschenktes“ Geld wieder gestohlen

Zur Vorgeschichte: Die junge Frau, eine zweifache Mutter von Kindern im Volksschulalter, verbrachte die Nacht in einem Club in Niederösterreich. Der DJ stahl ihr 60 Euro aus der Tasche, um ihr dann großzügig 100 zu schenken. So gewann er das Vertrauen der Frau, die schließlich bei Morgengrauen von ihm und zwei seiner Freunde nachhause begleitet wurde.