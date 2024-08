Das Knie! Lamparter verpasst Sommer-Grand-Prix

Der Gesamtweltcup-Dritte 2023/24 leidet an wiederkehrenden Knieschmerzen und passt daher für die Bewerbe am Samstag und Sonntag mit Mixed und Einzel auf der Normalschanze in Tschagguns, sowie jeweils von der Großschanze am nächsten Mittwoch ein Individual Compact in Oberstdorf sowie am Wochenende darauf mit Einzel und Individual Compact in Chaux Neuve in Frankreich. 18 ÖSV-Aktive nehmen teil.