Coldplay performte in Wien Swift-Hymne

Ruhige Fans

Im Zuge ihrer mehrjährigen „Music Of The Spheres“-Tour glitzerte und blinkte es am Mittwoch aus allen Winkeln, dazu zeigte sich Martin publikumsnah und stimmstark. Das Set ist in planetare Unterkapitel eingeteilt und sorgte einerseits für ausufernde, dann aber auch wieder für melancholische Momente.