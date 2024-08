Swift rauscht ab, lässt traurige „Swifties“ zurück

Keine Botschaft an Fans aus Wien

Am Dienstag stand Swift nun zum vorerst letzten Mal im Zuge ihrer „The Eras Tour“ in London auf der Bühne. Zum Abschied aus Europa veröffentlichte zudem ein Musikvideo zum Lied „I Can Do It With A Broken Heart“, das Einblicke in die Konzertreihe zeigt.