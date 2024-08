Mega-Konzerte und Liebes-Wirrwarr um Chris Martin

Seit Montag haben die Stars von Coldplay, rund um ihren 110-Millionen-Euro-Frontmann Chris Martin, in einem Wiener Nobel-Innenstadthotel eingecheckt. Mit einem lautstarken „Servus“ verabschiedete sich die Band davor aus München, um per heute vier Konzerte in der österreichischen Hauptstadt zu spielen. Mit an Bord haben sie, die pro Konzert eine Millionengage kassieren, alle ihre Hits, aber nicht Taylor Swift!