Wenn die Todesstrafe vor der Abschiebung schützt

Der Fall Leonie sitzt allen noch in den Knochen. Drei Afghanen flößten dem Mädchen Drogen ein und vergewaltigten es nacheinander. Die damals 13-Jährige starb letztlich an einer Überdosis. Leonies Leichnam legten die Männer später an einem Baum ab. Ein so hoher Grad an Schuld sei ihnen noch kaum untergekommen, erklärten die Geschworenen des Senats, allesamt Richterinnen und Richter mit langjähriger Erfahrung, damals. Sie sprachen alle drei Asylberechtigten schuldig.