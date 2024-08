Leoben wieder Leader – Debakel für junge Rieder!

Viel hat sich getan in der 3. Runde der Regionalliga Mitte! Leoben setzte sich mit einem Last-Minute-Tor gegen Steyr wieder an die Spitze. Ein Debakel erlitt der bisherige Tabellenführer – die jungen Rieder gingen in St. Anna mit 2:6 unter. Die Highlights der Runde gibt es bei uns in der Zusammenfassung.