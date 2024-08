Cyber-Attacke: Hacker nehmen Anwälte ins Visier

So erschien kürzlich im Darknet eine Liste an gestohlenen Datensätzen, erbeutet von zehn Opfern. Verantwortlich dafür zeigt sich eine unbekannte Hacker-Gruppe namens „Helldown Leaks“. Der erste Name der Liste kam dem Sicherheitsspezialisten gleich bekannt vor. Es handelt sich um eine Firma mit Sitz in Wien, die laut eigenen Angaben zu den führenden Anbietern von Software für den juristischen Bereich gilt.