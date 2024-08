Mann in Wiener Wohnung gefesselt und misshandelt

Männer in Justizanstalt gebracht

Das Opfer musste von der Rettung versorgt werden und wurde danach in häusliche Pflege entlassen. Das Landeskriminalamt Wien hat nun die Ermittlungen übernommen. „Bei der Vernehmung machten die beiden Festgenommen widersprüchliche Angaben und zeigten sich nicht geständig“, so Gass. Die Männer wurden in eine Justizanstalt gebracht.