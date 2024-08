LASK mit 15,2 „Mille“ im Plus, Salzburg mit 355,9

Das sind freilich viele! Umgekehrt hat Salzburg im 30-Mannkader nur noch vier Österreicher und trotzdem ein Modell, das weder kritisiert wird, ja inzwischen nicht mal mehr als umstritten gilt. Denn der Erfolg gibt den Bullen recht: In den letzten zehn Jahren verkaufte Salzburg Spieler um 463 Millionen. Von denen 355,87 Millionen seit Mitte 2017 eingenommen wurden. Also ab dem Jahr, in dem LASK der Wiederaufstieg in die Bundesliga gelungen ist. Die Linzer konnten seither ein Transferplus von 15,2 Millionen Euro erzielen. Was grundsätzlich eine sehr gute Bilanz ist. Die aber im Vergleich zu Salzburg zeigt, wie überlegen Red Bull ist. Selbst wenn es schon letzte Saison geheißen hatte, die Spitze der Bundesliga rücke zusammen. In puncto Transfererlösen gilt das sicher nicht!