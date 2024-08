Kiew: Einsatz in Kursk nötig für Friedensgespräche

Putin gerät zunehmend unter Druck

Die Operation in Russland gilt auch als Bloßstellung für Kremlchef Wladimir Putin, der seit 25 Jahren an der Macht ist. Der russische Präsident hatte nach Beginn seines Angriffskrieges gegen die Ukraine vor fast zweieinhalb Jahren den Menschen im flächenmäßig größten Land der Erde immer wieder Sicherheit versprochen. Putin wurde am 17. August 1999 zunächst Regierungschef, dann Präsident. An diesem Samstag wird er seit einem Vierteljahrhundert an der Macht sein. Der Jahrestag wird nun von der Kursk-Offensive überschattet.