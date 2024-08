Österreichs Leichtathletik-Legende Thun gestorben

Die Liste seiner nationalen und internationalen Erfolge ist sehr lang. Zweimal stand er in einem Olympiafinale. 1960 in Rom belegte er mit 63,53 m den neunten Platz, vier Jahre später in Tokio wurde er mit 62,76 m 15., dabei hatte er in der Qualifikation mit 64,73 m bedeutend weiter geworfen. Rückenprobleme hatten dort leider eine deutlich bessere Platzierung, ja die mögliche Medaille verhindert. Denn Heinrich Thun zählte im Vorfeld der Olympischen Spielen in Tokio 1964 zum engen Favoritenkreis.