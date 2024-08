Festnahme nach Todesschuss auf Johnny Wactor

Rolle in „General Hospital“

Wactor hatte in „General Hospital“ in der Rolle des Brando Corbin von 2020 bis 2022 in rund 200 Folgen der Langzeit-Seifenoper mitgespielt. Der aus dem kalifornischen Charleston stammende Schauspieler wirkte auch in anderen Serien wie „Westworld“, „Criminal Minds“ und „Station 19“ mit.