Flucht auf Rad: Große Fahndung nach zwei Männern

Zwei Festnahmen

Die Polizei leitete eine große Fahndung nach den beiden Gesuchten ein und konnte ihre Fluchtversuche so rasch stoppen. Denn beide wurden festgenommen, und zwar offenbar in einem Fall in der Petzoldstraße und im anderen in der Hafenstraße. Recht weit dürften die Verdächtigen also nicht gekommen sein.