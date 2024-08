„Blitzeinschlag hat sich wie Bombe angefühlt“

In Hörbranz verursachte ein Blitzeinschlag in nächster Nähe eines Bauernhauses große Aufregung. Der Blitz traf die Hauptwasserleitung, was in den benachbarten Gebäuden zu kleineren Bränden in den elektrischen Leitungen führte. In den betreffenden Häusern fiel der Strom aus. Im Wohnhaus, das dem Blitzeinschlag am nächsten war, wurden alle elektrischen Kabel, Fernseher und Steckdosen zerstört. Die Bewohner hatten Glück – niemand wurde verletzt, sodass alle mit dem Schrecken davon kamen.