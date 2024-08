Nach Sturz ins Klettersteigset musste Heli kommen

Ein 27-Jähriger aus Oberwang fuhr am frühen Donnerstagsmorgen mit drei Freunden nach Hallstatt, um dort den anspruchsvollen Seewandklettersteig zu begehen. Die vier Österreicher starteten um 6 Uhr vom Talort und stiegen nach etwa 45 Minuten Zustieg in den mit der Schwierigkeit D/E bewerteten Klettersteig ein. Noch im ersten Drittel des Klettersteigs stürzte der 27-Jährige um kurz nach halb 9 Uhr im Bereich der Sektion „Doppeldach“ in sein Klettersteigset.