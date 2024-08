Audi-Lenker rammt Rennradfahrer und rast davon

Zeitgleich mit dem Lenker eines schwarzen Audis war am Montagmorgen ein Rennradfahrer auf der L29 von Egg in Richtung Egg-Großdorf unterwegs. Als der Hobbysportler den Pkw bemerkte, fuhr er näher an den rechten Fahrbahnrand, um einen größeren Abstand zwischen sich und das Auto zu bringen. In einer Linkskurve versuchte der Audifahrer dann den Radler zu überholen, touchierte ihn allerdings, sodass dieser stürzte und verletzt auf dem Asphalt liegenblieb.