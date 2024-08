Verurteilter im Nemzow-Mordfall zieht in den Krieg

„Verhöhnung des Gedenkens“

„Er beteiligte sich an dem Mord an Nemzow und geht jetzt in der Ukraine töten“, kritisierte der Kremlgegner Ilja Jaschin. „Das ist natürlich eine Verhöhnung des Gedenkens an meinen gestorbenen Freund.“ Jaschin kam kürzlich bei dem Gefangenenaustausch zwischen Russland und den westlichen Staaten frei. Er lebt im Exil in Deutschland und hatte eng mit Nemzow zusammengearbeitet.