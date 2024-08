Blinder Urlauber: „Österreich ist wunderschön!“

Rauschen ist wie Musik

Wie erlebt ein Blinder so eine Ausfahrt durch das Burgenland? „Ich höre und rieche alles. Allein der Neusiedler See klingt ganz anders als der Klopeiner, Ossiacher oder Millstätter See. Das Rauschen des Schilfs im Wind ist nur hier wie Musik in meinen Ohren“, verrät der Österreich-Fan. Sein Schlüssel zum Glück: „Nichts sehen zu können, ist gar nicht so schlimm. Man muss im Grunde seines Herzens nur einfach positiv gestimmt bleiben.“