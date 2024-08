Dachstein-Gletscher: Die Tränen des ewigen Eises

Der Glasflügel wiegt 550 Kilogramm. „Er wurde zerlegt und Ende Juli in den Parsifal-Dom der Dachstein-Rieseneishöhlen in Obertraun gebracht“, sagt Peter Brugger. Der Flügel braucht spezielle Öle in der Kälte, und: „Er wurde in der Höhle wieder zusammengebaut.“ Nun ist er bereit für „Eisklang“.