Bauernprotest: „So schnell geben wir keine Ruhe“

„Kirche hat eigene Werte verraten“

Mit der Online-Bieterplattform habe die Diözese ein System geschaffen, das die Möglichkeit biete, Pachtpreise nach oben zu treiben, sagt Landwirt Mirko Gregorich aus Frankenau. „Die Kirche hat so gesehen ihre eigenen Werte verraten. Denn wenn man aufhört, mit den Menschen direkt zu sprechen, kann das nicht der christliche Weg sein“, sagt er und zeigt Zeitungsberichte her, in denen sich Papst Franziskus gegen Gewinnmaximierung bei Unternehmen ausspricht. Er sei selbst aktives Mitglied im Kirchenrat, so Gregorich. Das sei aber beim Bieterverfahren nicht berücksichtigt worden.