Nein zu Ischler Bahn ärgert Leute im Salzkammergut

Die „Krone“ machte die Details zu diesem Öffi-Projekt in der Vorwoche zum Thema: Ein Ast des in Salzburg geplanten S-Links (eine Verbindung von Nord nach Süd in der Landeshauptstadt) soll bis nach Bad Ischl reichen. Verkehrsplaner haben jetzt jedenfalls den Auftrag erhalten, mögliche Trassen zu suchen.