Land OÖ stellt die Ischlerbahn aufs Abstellgleis

Regionalstadtbahn Linz hat höhere Priorität

Seit Jahren gibt es Überlegungen, die Bahn zu reaktivieren, wobei oö. Verkehrslandesrat Günther Steinkellner im Gegensatz zu seinen Kollegen in Salzburg nicht allzu optimistisch ist: „Denkbar ist vieles, es muss aber auch finanzierbar sein“, sagt der FPÖ-Politiker und nennt Details, die dagegen sprechen. Die historische Trasse ist aufgelassen worden und mittlerweile verbaut. „Es müsste also alles neu trassiert werden“, sagt der Landesrat. Außerdem gebe es in unserem Bundesland mit dem eben erst im Nationalrat final beschlossenen Projekt Regional Stadtbahn Linz (RSB) – wir berichteten – ganz andere Prioritäten.