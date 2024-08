Beachvolleyball: Nach Olympia ist vor der EM

Hörl/Horst dabei

Erster Gruppengegner der im Vorjahr bei der EM in Wien siegreichen Topfavoriten Åhman/Hellvig ist am Mittwoch das österreichische Duo Mathias Seiser/Laurenc Grössig. Seiser laborierte am Wochenende an Magen-Darm-Problemen. Angeführt wird das ÖVV-Aufgebot von den bei Olympia mit drei Niederlagen ohne Satzgewinn frühzeitig ausgeschiedenen Julian Hörl/Alexander Horst. Sie haben als stärkstes Team die Italiener Paolo Nicolai/Samuele Cottafava in ihrem Vorrunden-Pool. Außerdem sind Timo Hammarberg/Philipp Waller und Florian Schnetzer/Moritz Kindl am Start.