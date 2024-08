Verlobungsring glänzt so schön wie eine Medaille

In Rekordzeit für Olympia qualifiziert!

Dazu hat sich die 30-Jährige auch eine Plakette als Siegerin der Herzen verdient. Denn die frühere Top-Seglerin, die 2018 bei der Weltmeisterschaft in Aarhus mit Tanja Frank Silber in der 49erFX-Klasse holte, begann mit dem Windsurfen in der iQFoil-Klasse erst vor zweieinhalb Jahren. Am Gardasee lernte die Heeressportlerin die neue Disziplin von Grund auf, qualifizierte sich in Rekordzeit für Olympia!