Abschlussfeier: Gold-Duo Vadlau/Mähr trägt Fahne

Lara Vadlau und Lukas Mähr sind die Fahnenträger für Österreich bei der Schlussfeier der Olympischen Spiele am (heutigen) Sonntagabend im Stade de France von Paris. Die Segler haben vor Marseille die Goldmedaille in der 470er-Klasse gewonnen. Die Schlusszeremonie beginnt um 21.00 Uhr, die nächsten Sommerspiele finden 2028 in Los Angeles statt.