E-Bike-Dieb von Polizei auf frischer Tat ertappt

Unweit des Tatorts wollte er dann die Beute in seinen Pkw verladen, doch die Polizei kam noch rechtzeitig, nahm den Dieb gleich fest und lieferte ihn in die Justizanstalt Klagenfurt ein. „Nachdem es in letzter Zeit im Bereich Klopeiner See und auch dem Wörthersee vermehrt zu E-Bike Diebstählen gekommen ist, kann derzeit noch nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann noch für weitere Diebstähle verantwortlich ist“, erklärt die Polizei.