Rapid: Diese Aktie könnte explodieren

Dabei ist Sangaré ein ruhiger, zurückhaltender Typ: „Ich gehe wenig raus, bin am liebsten zu Hause, schaue viel Fußball, kann auch stundenlang auf der Playstation spielen“, erzählt der Malier der „Krone“ in einem Mix aus Deutsch und Englisch. Ob er auch heute am Wörthersee aufläuft, entscheidet Klauß – noch lächelt Sangaré beim Thema Belastungssteuerung: „Ich bin jung, ich bin ein Profi – ich will jeden Tag spielen.“