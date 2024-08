Von St. Andrä in Polens vierthöchste Spielklasse

Barfuß in Nigeria gekickt

In einem Verein hat er vorher nie gespielt. „In Nigeria haben wir barfuß auf der Straße oder im Sand gekickt.“ In Kärnten begann er bei Lendorf, ging danach in die WAC-Akademie und spielte zum Schluss in St. Andrä. In Polen möchte er sich nun für höhere Ligen empfehlen. „Ich habe meiner Mama versprochen, dass ich Profi werde. Ich möchte meine Familie stolz machen!“