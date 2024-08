Nächste Medaille? Finale mit Alexandris ab 19.30

Die Synchronschwimmerinnen Anna-Maria und Eirini-Marina haben sich am Freitagabend bei den Olympischen Spielen in Paris für einen Medaillengewinn im Duett sehr gut in Position gebracht. Das ÖOC-Gespann wurde in der Technischen Kür mit 267,2533 Punkten ausgezeichnet bewertet, nur die chinesischen Weltmeisterinnen fassten mit 276,7867 mehr Zähler aus.