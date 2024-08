Alexandris als Halbzeitzweite ins Samstag-Finale

An die 2672533 Punkte der Alexandris kam lange kein Duo heran. Erst die Chinesinnen Wang/Wang setzten mit 276,7867 noch eins drauf. Dennoch gehen Anna-Maria und Eirini so als Zweite in das Freie Finale am Samstag. Der Vorsprung auf de Brouwer/de Brouwer (Hol/264,7066) sowie Shortman/Thorpe (Gb/264,0282) ist aber überschaubar.