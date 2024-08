Spürhunde und Security am Grazer Jehova-Kongress

Vor der Grazer Messehalle bilden sich am Freitagmorgen Schlangen an Menschen in Sonntagsrobe. Der Grund: Über 3000 Zeugen Jehovas sind angereist, um sich – unter strengen Sicherheitsauflagen – zu einem Kongress zu versammeln. Eigens geschulte Glaubensanhänger untersuchen Taschen auf gefährliche Gegenstände wie Messer oder Glasflaschen. „Es ist wie beim Check-in am Flughafen. Und in der Früh um 7 Uhr waren auch zwei Spürhunde da“, sagt Bernd Gsell, einer der Organisatoren.