Jehova-Bomber: Steirer wollte seine Ex-Frau töten

Tatsächlich brachte er deswegen, wie er in seiner Einvernahme zugab, bereits Anfang Mai eine Rohrbombe mittels Magnet am Auto seiner Ex an. Als diese Information bekannt wurde, stand der Wagen in der Elisabethstraße – eben jener Straße, in der der Großeinsatz vonstatten ging. Denn es war von größter Gefahr auszugehen! Das Fahrzeug wurde von der Polizei untersucht. Doch die Bombe war nicht da! Allerdings geht Rene Kornberger, Leiter des Landeskriminalamts und Sprengstoff-Experte davon aus, dass diese sich auf dem Pkw befunden hat. Möglicherweise hat sie sich gelöst. Tatsache ist: „Wir wissen nicht, wo sie ist!“ Ging sie auf der Fahrt verloren? Der Verdächtige ist zwar gefasst, die Gefahr einer weiteren Detonation aber noch nicht gebannt.