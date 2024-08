Häftling mit Bleistift vergewaltigt und geschlagen

Großer Auflauf am Landesgericht Ried am Freitagmorgen. Maskierte Justizwachbeamte, Kameras, und eine beeindruckende Liste an Vorstrafen zwischen den drei Angeklagten. Alle drei saßen im Jänner gemeinsam mit einem vierten in der Haftanstalt Ried ein, als plötzlich ein neuer Zellengenosse dazukam.