Dreijähriger mit Laufrad in Unfall verwickelt

Von einer Gemeindestraße im Bezirk Völkermarkt bog 44-jähriger Mann am Donnerstag gegen 12.20 Uhr in die Bundesstraße B82 ein und übersah dabei den PKW einer 28-jährigen Klagenfurterin. „Durch den Zusammenstoß überschlug sich der PKW der Klagenfurterin und blieb am Dach liegen“, schildert die Polizei den Unfall. Im Fahrzeug mit dabei war ein 41-jähriger Mann, sowie ihr fünfjähriger Sohn.