„Dem schwarz-grünen Spuk ein Ende setzen“

Überzeugen wollen sie die Wähler mit ihrem Programm, in dem der Fokus auf den Themen Familien, Wohnen und Sicherheit liegt. Andrea Kerbleder betete gleich eine ganze Litanei an finanziellen Unterstützungsleistungen für Familien vor. So wünscht sie sich beispielsweise einen Willkommensbonus in Höhe von 2000 Euro für Neugeborene. 2023 hätte dies den Steuerzahler schlappe 7,8 Millionen Euro gekostet. Der Schulstartbonus in Höhe von 200 Euro pro Schüler wäre im Herbst 2023 mit gut 11 Millionen Euro zu Buche geschlagen. Finanziert werden soll dies durch eine Umverteilung im Budget.