Einreise-Zoff! Ärger vor Khelifs Olympia-Goldkampf

Die Eltern der Sportlerin sind in der Provinz Tiaret zu Hause und nicht gewohnt, in andere Länder zu reisen, heißt es. Nun schaltete man offenbar sogar Politiker auf „höchster Ebene“ ein, diese sollen das Problem lösen, dass Khelifs Mutter und Vater doch noch beim Kampf mit dabei sein können. Am Freitagabend wird Khelif gegen die Chinesin Yang Liu um Gold im Weltergewicht kämpfen.