Photovoltaik und Ladesäulen für Elektroautos

Tanken mit Sonnenstrom

Burgenland Energie Vorstandsvorsitzender Stephan Sharma: „Wir werden hier am Standort nicht nur eine Dach-PV-Anlage zur Eigenversorgung des Outlet Centers, sondern auch die österreichweit größte Elektro-Tankstelle errichten. In der ersten Ausbaustufe werden den Kunden des Outlet Centers zusätzlich neue 70 Lademöglichkeiten zur Verfügung stehen. In einer zweiten Ausbaustufe sind weitere 130 Lademöglichkeiten geplant. Damit können Kunden des Outlet Centers mit Sonnenstrom ihre Einkäufe machen und mit Sonnenstrom ihr E-Auto tanken“, so Sharma.