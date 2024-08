Lieferwagenfahrer schlief im Tunnel am Steuer ein

Der Lkw fuhr daraufhin auf die Normalspur, wo gerade ein 54-Jähriger in seinem Wagen unterwegs war. Der Brummi krachte in das Heck des Pkw, anschließend gegen den Bordstein. Dort drehte sich der Lieferwagen und prallte erneut gegen den Wagen des 54-jährigen Mannes. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw und blieb schließlich am Dach liegen.