„Es geht hier nicht um ein Atomkraftwerk“

Vize-Ortschefin sieht Schuld beim Bürgermeister

Ihre Kritik richtet sich gegen den Ortschef. „Das Land hat im Vorfeld die Zusammenarbeit angeboten, um Fehler bei solch komplexen Verfahren zu vermeiden“, so Illedits, die Strobl jetzt am Zug sieht. „Er soll seine Fehler schnell korrigieren, um Häuslbauer nicht noch länger im Ungewissen zu lassen.“ Eine Gemeinderatssitzung, wie von Strobl erst Ende September geplant, würde eine weitere Verzögerung um Monate bedeuten, so Iledits.